Втягивая Россию в долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, страны Запада пытаются выиграть время, полагает глава республики.

России не требуется проводить переговоры, что урегулировать украинский конфликт, так как она преобладает на всех направлениях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в собственном канале Telegram.

Лидер республики утверждает, что Россия впереди Украины на всех направлениях, будь то линия боевого соприкосновения или международная политическая арена. Завершение конфликта – вопрос времени.

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С его точки зрения, переговоры требуются стороне, находящейся в состоянии бедствия. Но Москва полностью контролирует ситуацию. При этом иностранные государства, настаивающие на мирном урегулировании конфликта, всего лишь оттягивают время, пытаясь дать Киеву очередную возможность повлиять на события на поле боя.

Европа, поочередно вводившая санкции и ограничения на протяжении полутора лет, разрушила собственную экономику. Москва, воспользовавшись ситуацией, поработала над развитием своей промышленности, сменила ориентир с внешнего на внутренний рынок, а также предоставила новые возможности для малых и средних предпринимателей.

Всё перечисленное указывает на то, что санкции оказались губительными для иностранных государств. Россия же увидела в этом новую возможность, становясь все более независимой от зарубежной продукции и ресурсов.

Москва уже активно занимается развитием собственной экономики. Даже на первоначальных этапах её модернизации удалось достигнуть немалых успехов.