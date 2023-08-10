По информации издания Baza, атака была предпринята около 5 утра в четверг, 10 августа.

ВСУ предприняли попытку атаки крымского аэродрома, расположенного в пгт Новофедоровка. Об этом стало известно из публикации издания Baza.

Согласно сообщению в канале Telegram, атака состоялась утром, 10 августа. Благодаря работе систем ПВО ракетные удары были предотвращены. В результате атаки отсутствуют пострадавшие, жертвы, а также разрушения инфраструктуры.

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Перед этим поступило сообщение от севастопольского губернатора Михаила Развожаева. Он рассказал, что больше десятка украинских дронов направили на город, но средствами ПВО и РЭБ атака была предотвращена.

Чуть позже поступило официальное заявление от представителей МО РФ. Они рассказали, что Киев пытался нанести удары беспилотниками по Севастополю, но дроны удалось подавить.

Со стороны Украины неоднократно поступали заявления, что ВСУ не оставят в покое Крым. Киевский режим намерен вернуть контроль над полуостровом, так как это является одним из условий вхождения государства в ряды НАТО.