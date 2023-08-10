Танки являются частью парка из 49 машин, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems.

Немецкое правительство заключило договор с оборонным концерном Rheinmetall на ремонт 30 танков Leopard для Украины. Подробности изложены в публикации The Guardian.

Танки входят в парк, насчитывающий 49 машин. Концерн выкупил их у фирмы OIP Land Systems, занимающейся вопросом охраны и обороны. Согласно информации источников, отдельные бронированные машины буквально уничтожены. Их будут использовать только как «сырьё» для ремонтных работ. Восстановлению танки уже не подлежат.

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Как утверждает представитель компании, окончание ремонтных работ не имеет точных сроков. Также он не может разглашать данную информацию в силу заключенного контракта. Но он подчеркнул, что сроки ожидания техники могут превысить 6 месяцев.

В июле поступила информация о том, что немецкое МО планирует добавить в будущий пакет военной помощи порядка четырех десятков БМП Marder и новую партию танков Leopard 2, но уже модифицированных.

Но на поставках техники дело не закончится. Немецкие власти желают отправить Киеву два ЗРК из собственных государственных запасов, бронированные машины, предназначенные для ремонта и эвакуации, а также снаряды для артиллерии. Конечная стоимость пакета пока не уточняется.