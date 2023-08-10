По словам министра обороны, уже сейчас численность польской армии достигает 170 тысяч военных.

Глава польского МО Мариуш Блащак заявил, что вскоре Варшава пошлет на рубежи с Белоруссией около 10 000 военнослужащих. Об этом он сообщил во время интервью с местным радио.

Блащак подчеркнул, что охрана государственной границы будет возложена на 4 000 военных. В восточные регионы отправят оставшиеся 6 000 человек. Также он заявил, что польская армия активно развивается, проводится перевооружение и наращивание арсенала. За следующие два года военные силы страны станут самыми «грозными в Европе.

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Глава ведомства рассказал, что нынешняя численность армии составляет порядка 170 000 человек.

Польское наращивание силы прокомментировал руководитель российского МО Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что действия Варшавы создают ряд дополнительных рисков для РФ. Польша активно приобретает технику и боеприпасы у Америки, Британии, а также Сеула. Шойгу указывает, что перевооружение происходит в рамках поставленной руководством задачи – в кратчайшие сроки создать «самую мощную европейскую армию».