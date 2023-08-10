Китайские интернет-гиганты, находясь в состоянии ажиотажа, уже сделали заказы на $5 млрд на чипы от Nvidia.

Крупные китайские компании не стали дожидаться введения новых американских ограничений, поэтому приступили к массовым закупкам чипов NVIDIA. Фирмы КНР опасаются, что США наложат ещё больше санкций на поставку данных комплектующих в государство. Подробности об этом изложены в публикации британского издания FT.

В материалах приводится ссылка на источники из КНР. Китайские интернет-гиганты устроили настоящий ажиотаж, заказав продукции на сумму $5 млрд. Компании КНР планируют приобрести производительные чипы Nvidia, требующиеся для разработки генеративных систем ИИ.

реклама

Среди корпораций, поднявших ажиотаж, присутствуют крупнейшие игроки азиатского рынка, включая Baidu, Tencent, а также Alibaba. Их суммарный заказ составил порядка 100 000 процессоров A800 на сумму $1 млрд. Китайские фирмы приобрели и графические процессоры, обошедшиеся в $4 млрд.

Один из работников Baidu согласился дать интервью взамен на сохранение инкогнито. Он рассказал, что чипы Nvidia – это ключевой элемент для обучения языковой модели. Без них дальнейшее развитие ИИ попросту невозможно.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден подписал указ, согласно которому США перестают инвестировать в технологическую отрасль КНР.