В российском посольстве призвали власти США «одуматься» и обратить внимание на то, что действия американской стороны «ведут только к эскалации конфликта.

Заявления США о том, что Киев нуждается в военной помощи, являются лучшим подтверждением провальной стратегии Вашингтона. Зарубежная общественность все меньше поддерживает данную политику. Об этом указано в канале Telegram российских дипломатов, находящихся в США с миссией.

Политики подчеркивают, что американцы делают вид, будто «так и планировалось». Но вот местные чиновники склоняются ко мнению, что контрнаступление провалено. Большинство высокопоставленных политиков настаивают на прекращении поддержки Украины, так как это «бесперспективное вливание государственного бюджета».

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Российские дипломаты обращают внимание американского руководства на то, что отправки пакетов новой военной помощи не повлияют на ситуацию, но усугубят конфликт, а также спровоцируют новые жертвы как среди военнослужащих, так и гражданского населения.

Перед этим в СМИ поступило сообщение о том, что американский лидер Джо Байден хочет обратиться к конгрессу с просьбой выделения Украине дополнительного финансирования в размере $10 млрд.

Ранее состоялось выступление республиканки Марджори Тейлор Грин. Она настаивает на том, чтобы американское руководство прекратило тратить бюджет на помощь Киеву.