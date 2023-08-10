Российские силы противовоздушной обороны в Запорожской области сбивают почти все ракеты американских РСЗО HIMARS ВСУ, а из запущенных украинскими военными четырех британских ракет Storm Shadow долетает только одна.

Системы ПВО в Запорожье сбивают практически все ракеты HIMARS. Британские боеприпасы редко долетают до пределов региона, из четырех целой остается только одна. Об этом рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Руководитель региона поделился, что в первые месяцы украинские силы пользовались исключительно ракетами «Точка-У». Противостоять им было несложно.

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После в распоряжение ВСУ поступили HIMARS, которые не удавалось сбивать. «Прилеты» были регулярными, на территорию области попадали практически все ракеты, из десятка удавалось сбить одну или две. Инфраструктура региона серьезно пострадала, включая мосты, Ж/Д и т.д.

Балицкий рассказал, что российская армия быстро адаптировалась к реалиям, поэтому в нынешних условиях HIMARS не являются результативными. Их легко сбивают ещё на подлете.

Он подчеркнул, что из пакета в 6 снарядов не долетает ни одного, из более вместительного пакета удается сбить 11 ракет из 12. Результат является достойным, системы ПВО работают на пике своих возможностей.

После появления британских ракет вновь возникли сложности с обороной. Даже сегодня иммунитет к боеприпасам не является абсолютным.

Системы противовоздушной обороны потребовалось модернизировать в срочном порядке. Сперва специалисты разобрали попавшие в их распоряжение снаряды Storm Shadow, а уже на основе полученных данных вносили корректировки в работу систем ПВО. Методика противостояния им отработана, но 1 из 4 ракет все же долетает.