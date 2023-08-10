По словам врио губернатора, у ВСУ нет вероятности выйти к берегу Азовского моря, как планировали в Киеве.

Украинские силы, в результате собственного контрнаступления, не смогли добраться даже до первых оборонительных рубежей на запорожском направлении. Отсутствует даже малейшая вероятность, что ВСУ удастся дойти до Азовского моря. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Единственные успехи ВСУ – взятие несколько опорных пунктов. Но они были вынесены далеко за оборонительные рубежи. Это все результаты украинской армии за два месяца.

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Опорные пункты – это лишь «кусочек» от всей обороны. Далее идут взводные и ротные «опорники» каждые 7 км.

Украинские силы перешли в контрнаступление по всем направлениям ещё в начале июня. Киев перебросил к линии боевого соприкосновения все подразделения, прошедшие подготовку за рубежом. Солдат сопровождали иностранные танки Leopard. Но съемки с места событий, демонстрирующие уничтоженные и дымящиеся бронированные машины, вызвали немалое удивление в Европе.

21 июля российский лидер Владимир Путин дал собственную оценку происходящему на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось, успехи отсутствуют, а лидеры зарубежных государств разочарованы медленными темпами продвижения и нулевыми результатами. Вся европейская «поддержка», включая пакеты военной помощи, поставки ракет, артиллерийских снарядов, техники, а также обучение у инструкторов НАТО, оказалась бесполезной.