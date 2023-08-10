До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Берлин может отправить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Российский военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин утверждает, что Германия боится передать Киеву крылатые ракеты Taurus из-за риска их попадания в распоряжение российской армии.

Боеприпасы практически идентичны британским и французским снарядам. Единственное отличие заключается в большей дистанции поражения, составляющей порядка 500 км. Но у немцев нет желания «бить» так далеко.

реклама

Дандыкин утверждает, что Германия проведет ряд работ над ракетами, прежде чем они будут поставлены Киеву. Дальность полета боеприпасов будет значительно урезана.

Эксперт выражает уверенность, что средства ПВО ВС РФ смогут противостоять немецким ракетам. Так как они являются аналогом Storm Shadow, не потребуется разрабатывать новую тактику противовоздушной обороны. Имеющиеся российские системы в состоянии сбить их.

С другой стороны, немецкие ракеты не имеют каких-либо выдающихся особенностей. Зарубежные боеприпасы существенно уступают российскому вооружению. ВС РФ быстро адаптируются к реалиям на поле боя, со временем будет проведена модернизация систем ПВО, после чего у иностранных снарядов не останется ни шанса на успешное поражение цели.