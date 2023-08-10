Президент Украины Владимир Зеленский недоволен действиями Запада, в то время как США и страны ЕС выражают обеспокоенность отсутствием успехов Киева на поле боя, пишет Al Khaleej.

Крах украинского контрнаступления имеет негативные последствия не только для ВСУ, но и для Киева, так как взаимоотношения с иностранными государствами стремительно ухудшаются. Об этом написали в публикации издания «Аль-Халидж», выходящего в ОАЭ.

В статье указывается, что «искра конфликта» между Польшей и Украиной демонстрирует кризис взаимоотношений Киева и зарубежных государств. Причина лежит на поверхности – неудачное контрнаступление. В Европе негодуют из-за мизерных результатов при значительных вложениях.

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Украинский лидер Владимир Зеленский по-прежнему агрессивно относится к НАТО, указывая, что иностранные государства не желают приглашать его страну в альянс. Запад же, после ряда расчетов, начал выказывать сомнения в перспективности дальнейшей отправки пакетов военной помощи. Контрнаступление, начатое Украиной, полностью провалилось, поэтому Америка и Европа не надеются, что удастся одолеть РФ в военном противостоянии.

Ранее свою точку зрения выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он уверен, что американские спецслужбы не оставят Зеленского в живых после подобной неудачи.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже неоднократно подметил, почему Украина не может присоединиться к НАТО прямо сейчас.