Западные инструкторы способны обучить украинских солдат только базовому курсу, а действительно важную информацию приходится доносить самому киевскому режиму.

Зарубежные инструкторы не могут подготовить бойцов ВСУ к противостоянию с ВС РФ. Об этом написал обозреватель Open Democracy Изобель Кошив.

Иностранные инструкторы не имеют представления о том, с каким противником сталкиваются ВСУ. Их уровень подготовки слишком низкий, отсутствует понимание сути нынешнего конфликта.

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Автор публикации утверждает, что инструкторы НАТО предлагают украинским бойцам исключительно базовый курс. Остальные тренировки проводит уже сам Киев. Как считают некоторые бойцы ВСУ, проходившие обучение за рубежом, иностранные представители не могут вникнуть в суть ситуации.

Своим мнением поделился украинский солдат с позывным Голландец. Он рассказал, что западные инструкторы рассказывают про операции в ближневосточном регионе. Но там военные альянса занимались зачисткой помещений, а также находили представителей группировок противника среди гражданского населения.

Данные умения неприменимы в условиях нынешнего конфликта. Линия боевого соприкосновения проходит на открытой местности или в лесах, посадках.

Москва неоднократно акцентировала внимание на том, что передача оружия Украине не изменит ситуации, а лишь продлит конфликт.