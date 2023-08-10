На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

Ночью, в Ровненской области, была уничтожена нефтебаза. Подробности представлены руководителем областной администрации Виталием Ковалем в собственных социальных сетях.

Как утверждает чиновник, по Ровненской области ночью нанесли целый ряд ударов беспилотниками. Поражено несколько критически важных объектов инфраструктуры, включая нефтяную базу, расположенную в Дубенском районе.

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Ранее в СМИ опубликовали сообщения об ударах по украинской столице, ночью работали системы ПВО.

Вечером 9 августа российские силы нанесли массированный удар по территории Украины. Воздушная тревога звучала практически во всех регионах государства. Это в очередной раз подтверждает, что «возмездие» за Крымский мост не будет прекращено.

Российские военнослужащие использовали для атаки гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и различные беспилотники. ПВО, установленное в Киевской области, не поспевает среагировать на приближение быстрых боеприпасов.