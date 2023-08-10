Информация, переданная Министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей, – говорится в сообщении.

Киев отправил в американскую администрацию отчет об использовании кассетных боеприпасов. Об этом стало известно в среду, 9 августа, от одного из украинских чиновников.

Источник поделился информацией с телеканалом CNN. Согласно его данным, отчет содержит сведения про количество задействованных боеприпасов, а также число пораженных целей. Все данные лишь приблизительные, точные цифры не называются.

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Как утверждает телеканал, данные отчеты должны поставляться на регулярной основе. Это входит в договоренность, заключенную между странами после принятия решения Пентагоном передать украинской армии кассетные боеприпасы.

9 августа прозвучало заявление от главы МО РФ Сергея Шойгу. Он подчеркнул, что решение США передать Киеву кассетные снаряды является военным преступлением. Также он указал, что данные ракеты относятся к запрещенному типу вооружения, от применения которого отказалось свыше 100 государств.

За 2 дня до этого поступило сообщение от врио главы ДНР Дениса Пушилина. Он заявляет, что из-за применения украинскими силами кассетных боеприпасов увеличилось число жертв среди мирных граждан.

Боеприпасы были переданы ВСУ в рамках пакетов военной помощи. Решение об этом утвердили ещё 7 июля нынешнего года. Президент США Джо Байден указывает, что это временная мера. Кассетные боеприпасы позволяют поддержать Украину, пока не будет увеличено производство снарядов для артиллерии.