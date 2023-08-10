Большинство VPN-приложений пришли в норму

В РФ снова стали работать VPN-сервисы. Сейчас многие VPN-приложения пришли в норму. Пользователи сервисов из разных регионов России говорят, что приложения, основанные на протоколах OpenVPN и WireGuard, действительно работают. Проблема в том, что периодически происходят сбои, и на это никак невозможно повлиять.

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Россияне продолжают жаловаться на сбои мобильных сервисов. С проблемами столкнулись не все пользователи, а лишь некоторые абоненты разных мобильных операторов, среди которых МТС и «Тинькофф Мобайл».

Эксперты считают, что на сбой в работе VPN мог оказать влияние Роскомнадзор, но важно понимать, что эта версия не нашла официального подтверждения в стране. Несмотря на это, пользователи согласны с озвученной точкой зрения. Но, судя по всему, регулятор не собирается официально комментировать эту информацию. Россияне все же выражают надежду, что в ближайшем будущем сбои в системе исчезнут без каких-либо последствий.