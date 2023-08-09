Игру, в озвучке которой приняли участие Всеволод Кузнецов и Борис Репетур, можно забрать до 11 августа.

Сегодня в VK Play стартовала раздача «Кужлевки». В озвучке тайтла участвовал Всеволод Кузнецов. Сюжетную игру про деревню, куда прилетели инопланетяне, можно забрать до 11 августа.

Действие проходит в 1992 году в маленькой деревне. В это время неожиданно происходит крушение инопланетного корабля, и пришельцы начинают наблюдать за поведением людей. Особенность незваных гостей заключается в том, что они умеют исполнять желания. Однако, чье именно желание необходимо исполнить, решает игрок в роли председателя разваливающегося колхоза Валерия Михайловича.

реклама

Над созданием приключения про инопланетян работала Callback. В озвучке тайтла принимали участие Всеволод Кузнецов, подаривший свой голос Геральту в «Ведьмаке», Борис Репетур, известный по «Навигатору цифрового мира».

Игра вышла весной 2023 года. Геймеры высоко оценили новинку, в частности, «Кужлевка» получила 97% положительных отзывов. Оценка была поставлена с учетом почти 200 составленных обзоров. Раздача адвенчуры проходит с 9 по 11 августа. Добавить ее бесплатно на аккаунт можно прямо сейчас, если перейти по https://vkplay.ru/play/game/kujlevka/. В обычных условиях проект стоит 490 рублей.