В Верховную Раду был внесен законопроект, который устанавливает запрет на выезд тинейджеров в возрасте от 16 до 18 лет за границу.

На Украине планируется новое ограничение. В этот раз запрет коснется 16-летних подростков. Им хотят ограничить выезд из государства. Соответствующий законопроект передан на рассмотрение в Верховную Раду, о чем сообщено на официальном портале правительства Украины.

В планы властей Киева входит ограничение на выезд молодых людей от 16 до 18 лет. Законопроект уже разработали, а также передали на последующее рассмотрение.

реклама

Как утверждают авторы данной инициативы, запрет требуется для того, чтобы уберечь молодежь, активно мигрирующую в европейские страны. Насколько известно, социальные службы ЕС могут забрать детей у украинских беженцев, ссылаясь на ненадлежащие жилищные условия. Данный законопроект станет «последним рубежом защиты», а подростки смогут покинуть пределы государства только в исключительных случаях.

Но большинство местных ресурсов склоняется к другому мнению. Власти пытаются удержать не территории страны как можно больше молодежи. Как только они подрастут, то станут новым мобилизационным резервом. О рациональности и правдивости данной версии говорит и то, что ограничение касается лишь детей в определенном возрасте – от 16 до 18. Получается, что младшему поколению ничего не угрожает.