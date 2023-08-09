Сейчас на территории всего государства второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщает "Страна.UA".

Вечером 9 августа в украинских каналах опубликовали множество сообщений на тему новых ракетных ударов ВС РФ. Российская армия атаковала некоторые объекты инфраструктуры с помощью «Кинжалов». Сейчас на территории всего государства звучит воздушная тревога.

Есть основания полагать, что удары возмездия не прекратятся. Только в конце июля ВС РФ запустила по украинским территориям порядка 80 ракет, включая гиперзвуковой «Кинжал», «Калибр» и беспилотники «Герань». Атаки являются ответом за множественные удары Киева по Крымскому мосту.

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Ранее российские войска ударили «Кинжалом» по зарубежному центру управления, расположенному во Львове. Как утверждают отдельные источники, в результате атаки удалось уничтожить множество иностранных офицеров.

Ранее стало известно, почему российская сторона не может сбивать британские снаряды во время их полета. Но специалисты уже занялись данным вопросом, разрабатывая схему подавления боеприпасов.