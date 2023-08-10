Однако, подчеркнул полковник Макгрегор, президент России Владимир Путин не стремится к эскалации.

В распоряжении российских войск есть все для взятия Киева, если в этом возникнет необходимость. С подобным заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с иностранными СМИ.

У российской армии есть большие резервы. С их помощью они быстро пересекут Днепр, пройдут по центру Украины, а после пойдут на столицу. Макгрегор подчеркнул, что это является его личным мнением.

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Бывший советник уверен, что ВС РФ могут перейти в собственное наступление в любой момент, но продолжают оставаться на оборонительных рубежах. Предпосылками к этому является высокий уровень подготовки бойцов, а также необходимые технологические средства. Но президенту РФ Владимиру Путин нет нужды ещё сильнее накалять конфликт.

Макгрегор подчеркнул, что российский лидер имеет выдержку и терпение. Он приказывает перейти в наступление только на участках, где это действительно необходимо, не предпринимая лишних действий.