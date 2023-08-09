Это связано с нестабильной ситуацией в регионе.

В последнем отчёте МО Японии указано, что Токио начало наращивание собственной военной составляющей в отношении Китая. Наиболее выраженная статистика в Defence of Japan 2023 затрагивает финансирование местных сил самообороны. В планы государства входит усиленное выделение бюджета на военные нужды. Япония хочет увеличить финансирование в 2,5 раза в сравнении с предыдущими годами. Новый показатель бюджета составит 43,5 трлн иен.

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Длительное время военнослужащие Японии являлись просто солдатами. До звания армии они не дотягивали. Но государство осознало свою ошибку и теперь работает над скорейшим перевооружением и подготовкой квалифицированных кадров. Отсюда и начинаются противоречия с историей.

Как только завершилась Вторая мировая война, государство самостоятельно отказалось наращивать военную мощь и развивать данную инфраструктуру, чтобы улучшить мнение о себе среди всех государств мира.

Но теперь Токио придерживается обратных тенденций. Руководство Японии хочет не просто «добавить сил», а вложиться по максимуму. К примеру, арсеналы станут значительно объемнее, что позволит вести длительные и затяжные бои.

Подобные приготовления со стороны Японии спровоцированы наращиванием боевого потенциала Китая. Также японцы приступили к укреплению защитной инфраструктуры и вложили огромные суммы в разработку вооружения с повышенной точностью и большой дальностью поражения.