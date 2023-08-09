По его словам, в польско-украинских отношениях в последнее время произошел ряд дипломатических инцидентов. Это вызывает разочарование и удивление в Польше.

Профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский в своем материале для портала TVP рассказал, что ФРГ, США и Украина планируют сместить нынешнее руководство Польши.

Ученый подчеркнул, что между Варшавой и Киевом наблюдается множество разногласий. Польша крайне огорчена происходящим, ведь она была сторонницей Украины с первых дней конфликта. Разворачивающиеся события отображаются на взаимоотношениях между иностранными государствами, имея международную роль.

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Журавский подчеркивает, что руководство Германии относится крайне враждебно к польской правящей партии «Право и справедливость». В планы Германии входит последующее восстановление взаимоотношений с РФ.

С точки зрения Америки, нынешние польские власти являются препятствием на пути сотрудничества между рядом стран, включая США и ФРГ.

Вашингтон надеется, что текущее руководство государства будет смещено уже на следующих выборах – добавил Журавский в конце публикации.