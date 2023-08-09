Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнером, все чаще предпочитает следовать собственным путем, — отмечается в материале.

ОАЭ придерживаются независимой внешней политики. Представители Абу-Даби подчеркнули, что в нынешнем конфликте между Москвой и Киевом государство не собирается принимать одну из сторон. ОАЭ по-прежнему продолжают поддерживать контакты с Россией, а также сохранили военные связи с Китаем. Об этом написали в публикации издания NYT.

ОАЭ раньше иных ближневосточных государств перешли на независимую политику, а в отношении США начали действовать более «напористо». Позже данную стратегию начала использовать и Саудовская Аравия.

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Согласно материалам издания, ОАЭ является наиболее сильным государством в своем регионе. Инфраструктура Дубая выбивается на фоне всех остальных, к примеру, в столице самый высокий небоскреб или наиболее загруженный аэропорт в мире.

Также Эмираты ведут умелую политику, используя возможности, предоставляемые различными бедствиями. Страна стала неким «пунктом», где могут спокойно «отсидеться» миллионеры из других государств.

Когда российская армия вошла на Украину, ОАЭ четко обозначили свою позицию невмешательства в происходящее. Но представители Абу-Даби не стали разрывать дружественных контактов с Москвой, напротив, они посредничают в различных вопросах, к примеру, в обмене пленными.