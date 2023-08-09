Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom объяснил неготовность США допустить мирного разрешения конфликта на Украине.

Мирное разрешение украинского конфликта – это наихудший сценарий для Вашингтона. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный эксперт подчеркнул, что США не могут пойти по пути мирного урегулирования конфликта, иначе это будет означать поражение Америки. Вашингтон вынужденно придерживается первоначальной политики, несмотря на огромные потери в бюджете и доверии граждан.

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Макгрегор рассказал, что США пропагандировали позицию «Россия – отсталая страна». Но Москва не только дала серьезный отпор, но и преобладает на линии боевого соприкосновения.

Перед этим эксперт рассказал про переломный момент в украинском конфликте. Он считает, что Киев приближается к «самому краю».

ВСУ испытывают значительные сложности. От бойцов, обученных НАТО, осталось всего несколько подразделений, присутствуют огромные потери техники, а новобранцы отказываются идти в «самоубийственный» штурм.