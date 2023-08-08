Авиакомпании Евросоюза и Британии заявляют о возникших у них проблемах при выполнении рейсов в целый ряд африканских стран. Пресс-службы «Эйр Франс» и «Бритиш Эйрвейз» пишут, что виной всему решение «мятежников» в Нигере закрыть воздушное пространство страны.

Европейские и британские авиакомпании заявили о множественных трудностях с рейсами, идущими в африканские страны. Пресс-службы организаций указали причину – решение «мятежников» в Нигере перекрыть воздушное пространство.

С 7 августа полеты над государством были запрещены. В Ниамее заявили, что ряд стран планирует атаковать Нигер, поэтому над страной закрыли воздушное пространство.

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В пресс-службах компаний утверждают, что некоторые рейсы пришлось отменить. Самолеты, идущие из Парижа или Лондона в ДРК и другие африканские страны не смогли сесть в Нигере на дозаправку. Некоторым суднам выслали оповещение о возвращении в аэропорты, откуда они вылетели.

Размеры бесполетной зоны составляют 2 600 км, выстраивая барьер между Африкой и ЕС. В результате этого отменены многочисленные рейсы.

Специалисты американского аналитического центра Гудзоновского института считают, что ситуация в Африке может обернуться полномасштабной войной. Если Хунта, занявшая Нигер, не сдастся в ближайшее время, а продолжит стоять на своем, то соседним странам придется вмешаться в происходящее. Значительно ухудшить положение может вооружение местных граждан, если «мятежники» смогут получить их расположение.