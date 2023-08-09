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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Зеленский заявил, что Россия должна быть благодарна, если Украина вступит в НАТО
С его слов, Украина не будет нападать на Россию в будущем.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что присоединение его государства в НАТО является крайне выгодным для России. Это станет гарантией мира для Москвы. Подробности изложены в украинских СМИ.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна благодарить Киев за решение присоединиться к НАТО. Присоединение к альянсу станет гарантом безопасности для РФ, защищая государство в будущем. Европа удержит Украину от необдуманных действий, не позволяя вторгнуться на российские территории.

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Он уверен, что страны Прибалтики только обрадуются наличию украинских военнослужащих на их территориях, как только завершится нынешний конфликт. Бойцы ВСУ займутся охраной государственных границ, укрепляя существующие посты и КПП, а также возведя новые.

Ранее Зеленский уже выступал с подобными заявлениями. Украинский лидер подчеркивал, что Россия только «выиграет» от вступления Киева в иностранный альянс. В прошлый раз он указывал на то, что Москва беспокоится о сохранности собственных границ, признанных на международном уровне. 

При этом Зеленский категорически отказывается считать присоединенные территории частью России, считая, что они по-прежнему подконтрольны Украине.

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