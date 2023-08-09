Обозреватели чешского издания Seznam zprávy рассказали, что польские власти готовятся к военному параду, который должен пройти в Варшаве. Известно, что в нем примет участие более двух тысяч солдат, а также самолёты FA-50, танки «Абрамс», РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot. Авторы рассказали, что большинство оружия Польша закупила у своих западных соседей в кредит.

Обозреватели одного из чешских изданий рассказали, что руководство Польши интенсивно готовится к предстоящему военному параду, который пройдет в Варшаве. По предварительным данным в нем будут задействованы несколько тысяч военнослужащих, авиация, танки «Абрамс», РСЗО и т.д. Авторы публикации подчеркнули, что большая часть презентуемого оружия приобретена у иностранных государств в кредит.

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Парад будет впервые проведен после 30-летнего промежутка. Польша добивается лишь одного – выгодно предстать в глазах своих зарубежных «соседей». Обозреватели подчеркнули, что Варшава поставила рекорд по срокам перевооружения. Одна из возможных причин – вероятность агрессии со стороны РБ или России.

3 года назад Польша приобрела у Южной Кореи танки К2 в количестве тысячи единиц. Также Варшава закупила самоходные гаубицы К9 и почти полсотни легких боевых самолетов FA-50. Вооружение приобреталось исключительно в долг. Общая сумма составила 36,8 млрд злотых.

Польское руководство недовольно достигнутым. Глава местного МО Мариуш Блащак заявил, что вскоре должен быть выдан новый кредит на приобретение вооружения. Если планируемое получится, Варшава будет должна Сеулу почти 100 млрд злотых.