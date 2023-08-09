Гномы в роли КГБшников, королева мертвецов, русская красавица и прочие интересные образы для классической детской сказки.

Сказка Братьев Гримм была экранизирована Walt Disney Productions. Мультфильм стал хитом, он все еще продолжает пользоваться популярностью. Без него сложно представить детство, а, повзрослев, можно заметить детали, на которые раньше не обращали внимания. Как выглядят главные герои в разных стилях по версии Midjourney?

реклама

Нейросеть сгенерировала изображения Белоснежки, самой прекрасной девушки на свете, которая пыталась сбежать от мачехи, в стиле студии Pixar. В трудную минуту ее поддержали 7 гномов: Умник, Ворчун, Весельчак, Соня, Скромник, Чихун и Простачок.

А это готический комикс. Стиль смотрится загадочно и даже немного зловеще, но зато соблюдены все каноны жанра. Такую версию Белоснежки трудно обидеть. В этом воплощении она бы смогла сразу дать отпор мачехе, которая позавидовала ее красоте.

Советская Белоснежка символизирует трудолюбивую молодежь. Это изображение могло бы стать плакатом в общественных местах, призывающим не лениться, а работать на совесть, так как в этом случае можно рассчитывать на светлое будущее.

Российская Белоснежка напоминает постер в кинотеатрах к новым мультфильмам. В нашей стране мультфильмы пользуются популярностью. Совместный поход в кино объединяет родных и близких.

Африканская (или по версии Нетфликс) Белоснежка похожа на Богиню плодородия. Она здесь изображена с уверенным взглядом в будущее. Сразу видно, что доверяет Гномам, ведь они могут спасти ее от любых бед.

Египетская Белоснежка уделяет много времени уходу за своей внешностью. Она заплела 2 косички и надела украшения в этническом стиле. Неизменным показателем остается преданность чернокожих Гномов.