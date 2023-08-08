Противник решил поджечь сухостой и вынудить военных уйти, но нападение пошло не по плану, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

ВСУ вновь пользуются запрещенным вооружением. В этот раз украинские силы прибегли к использованию зажигательных снарядов в направлении Красного Лимана. ВСУ идут на столь отчаянный шаг, пытаясь выбить российскую армию с укрепленных позиций. О происходящем поведал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в собственных социальных сетях.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ атакуют данными снарядами вблизи кременских лесов. Учитывая характер действий украинских военных, они планируют спровоцировать поджог, чтобы огонь «согнал» российскую армию с позиций.

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Сейчас на юге страны наблюдается сильная жара. Есть множество высохших трав, кустов и деревьев. Если же ВСУ удастся устроить поджог, пожар охватит большую территорию. Но резкая смена направления ветра стала естественной преградой, не позволяя украинским силам осуществить задуманное.

Это не первый раз, когда ВСУ пользуются запрещенными снарядами. Ранее они применяли, кассетные и шрапнельные боеприпасы, произведенные на Западе.