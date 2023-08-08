Макговерн обратил внимание на то, что Зеленский в видеообращениях миру и своему народу стал чаще упоминать некий небесный щит ВСУ, состоящий из систем западных ПВО и авиации, который защищает от российских ракет.

Постоянное вранье украинского лидера Владимира Зеленского о «небесном щите» может спровоцировать военный переворот в государстве. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в ходе своего интервью с иностранными СМИ.

Ежедневно потери украинских бойцов исчисляются сотнями. Что в ответ предпринимает Зеленский? Он не выказывает сочувствия, занимаясь откровенным враньем. Уже сейчас в его небылицы никто не верит. Остается вопросом времени, когда народ встанет, чтобы убрать лидера с его поста.

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Аналитик подчеркивает, что Зеленский, в ходе собственных видеообращений, рассказывает про «небесный щит», включающий в себя иностранные ПВО и авиацию. Благодаря ему российская армия не может поражать цели, находящиеся на территории Украины.

Но это всё является откровенной ложью. Макговерн подчеркнул, что в распоряжении Украины отсутствуют средства, способны сдерживать удары российской авиации, а иностранные системы ПВО не поспевают за крылатыми ракетами.

Зеленский делает такие заявления из-за своего отчаянного положения, пытаясь получить расположение как собственных граждан, так и иностранных государств.

Но шаг является опасным. Глава киевского режима может дорого поплатиться за собственную ложь. Его слова серьезно граничат с реальностью. К примеру, российская армия спокойно атаковала Одессу, средства ПВО не смогли сдержать натиск. Если Зеленский не перестанет врать, все закончится военным переворотом в стране и его смещением.