В ролике показали особенности кооперативного режима

В сети появился новый трейлер игры про выживание в феодальной Японии Sengoku Dynasty. В видео наглядно продемонстрированы особенности кооперативного режима.

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Видеозапись была опубликована студией Superkami. Игра представляет собой гибрид градостроительной стратегии и симулятора выживания в феодальной Японии. В видео геймеры увидели, что можно вчетвером исследовать леса, возводить дома и спасать деревню.





До этого в последний раз о Sengoku Dynasty упоминалось во время презентации Guerrilla Collective Showcase в июне 2023 года. Во время презентации геймплейного трейлера симулятора разработчики рассказывали о постройках, защите сооружений от врагов, сборе ресурсов. Ожидается, что Sengoku Dynasty должна выйти в раннем доступе на PC во втором квартале этого года. Пока предпосылок к срыву сроков нет.