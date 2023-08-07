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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
На Gen Con 2023 похитили коллекционных карт на сумму более $300,000
Злоумышленники провернули всё во время подготовки к мероприятию, а один из воров даже посмотрел прямо в камеру наблюдения.

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В Индианаполисе завершился трехдневный фестиваль настольных игр GenCon. Во время подготовки к мероприятию были похищены коробки с картами для ККИ. Сумма ущерба оценивается примерно в 300 000 долларов.

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Ежегодный фестиваль настолок является самым крупным игровым фестивалем на территории США. Он объединяет тысячи людей из разных штатов. За день до открытия мероприятия двое мужчин проникли в место его проведения и совершили кражу, пока участники занимались установкой стендов.

Как уточнили организаторы GenCon, злоумышленники вынесли из здания 2 поддона с коробками. Внутри коробок находились игровые карты общей стоимостью примерно 300 000 долларов.

Преступников удалось заснять на камеры видеонаблюдения. Изображения получились размытыми, поэтому личность злоумышленников все еще не идентифицирована. Воры похожи на совершеннолетних граждан. Существует версия, что они действовали по наводке, ведь они точно знали, где находятся коробки с картами, и пришли в то время, когда участники были очень заняты.

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