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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Bloodborne, Red Dead Redemption 2 и Shadow of the Colossus запустили с 60 fps на «взломанной» PS5
По словам моддера illusion, все игры работали при разрешении от 1080p и выше.

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Стало известно, что Bloodborne и Red Dead Redemption 2 запустили с поддержкой 60 fps на «взломанной» PS5. А еще и Gravity Rush 2, и Shadow of the Colossus.

Моддер из Австралии под никнеймом illusion поделился несколькими видео, где продемонстрировал игру с неофициальными патчами. Во время игры в Bloodborne моддер воспользовался патчем, созданным Лэнсом Макдоналдом. Дата-майнер предоставил возможность запускать экшен-RPG при 1080p со стабильными 60 fps. В видеоролике геймер занимается исследованием начальной локации игры в таком режиме.

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Также он сделал скриншот Shadow of the Colossus, запущенной на «взломанной» PS5 с разрешением 1440p. Моддер говорит, что ему нравится экспериментировать с играми. Он установил патчи на игры, запущенные на «взломанную» PS5 с прошивкой от 3.00 до 4.51.

О взломе консоли рассказали хакеры осенью прошлого года. В 2022 году разработчики эксплойта отметили, что пока он не предназначен для обычных пользователей.

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Serezhka
21:55
Да где блёкло то? Что вы там себе, красножопые амудятлы напридумывали? Напокупают себе дешёвок, видеокарт и мониторов, с вырвиглазным эффектом контрастности, и ещё радуются этому.
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21:53
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Serezhka
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7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Serezhka
21:44
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7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
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Serezhka
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Нет игр с аппаратной поддержкой PhysX от Нвидия, а так каждый производитель движка встраивает себе свою физику, уже давно, средствами процессора.
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dimonl
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Глупая статья и ни о чем! Причем здесь Акация то, автор!?
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