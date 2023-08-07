По словам моддера illusion, все игры работали при разрешении от 1080p и выше.

Стало известно, что Bloodborne и Red Dead Redemption 2 запустили с поддержкой 60 fps на «взломанной» PS5. А еще и Gravity Rush 2, и Shadow of the Colossus.

Моддер из Австралии под никнеймом illusion поделился несколькими видео, где продемонстрировал игру с неофициальными патчами. Во время игры в Bloodborne моддер воспользовался патчем, созданным Лэнсом Макдоналдом. Дата-майнер предоставил возможность запускать экшен-RPG при 1080p со стабильными 60 fps. В видеоролике геймер занимается исследованием начальной локации игры в таком режиме.

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Также он сделал скриншот Shadow of the Colossus, запущенной на «взломанной» PS5 с разрешением 1440p. Моддер говорит, что ему нравится экспериментировать с играми. Он установил патчи на игры, запущенные на «взломанную» PS5 с прошивкой от 3.00 до 4.51.

О взломе консоли рассказали хакеры осенью прошлого года. В 2022 году разработчики эксплойта отметили, что пока он не предназначен для обычных пользователей.