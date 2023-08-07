В начале конфликта армия России имела большое преимущество благодаря своей артиллерии, но со временем ситуация на линии соприкосновения выровнялась.

Артиллерия всегда была сильнейшим преимуществом российской армии. В распоряжении ВС РФ присутствовали практически бесконечные запасы снарядов. Но украинские силы начали постепенно сравниваться в эффективности артиллерии. Подробности указаны в публикации издания Newsweek.com.

США направили Украине порядка 2 млн снарядов для артиллерии. С момента их получения ВСУ начали сражаться наравне с российской армией. Артиллерийские обстрелы наносят одинаковый ущерб обеим сторонам, но до этого потери несли лишь украинские силы.

реклама

Также Россия прибегла к тактическому ходу. Для ведения боя на коротких дистанциях ВС РФ разместили несколько танков на первой линии обороны. На позиции «пригнали» модели Т-62 и Т-54, оставшиеся с прошлого века. Отдельным образцам уже свыше 75 лет. Но от танков не ждут мобильности, они предназначены исключительно для ведения огня по украинским позициям.

Другая проблема ВС РФ – «старые» снаряды. Отдельные боеприпасы сохранились со времен Корейской войны, поэтому не всегда детонируют. Как утверждает американская разведка, такое положение дел удручает российских командиров.

Ещё одним преймуществом для армии Украины стали присланные с Запада контрбатарейные радары и система для управления артиллерией "Крапива". Она самостоятельно, используя всю доступную информацию, вычисляет данные для стрельбы артиллерии, которые могут передаваться расчетам орудий. Подготовка к стрельбе при помощи таких средств занимает минимальное время.

Несмотря на это, ВСУ не получили сильных преимуществ в конфликте. Минные поля, расположенные перед оборонительными линиями, а также мощные беспилотники – вот основные угрозы для украинской армии.

ВСУ изменили стратегию ведения боя, перейдя от пехотных штурмов к точечному артиллерийскому обстрелу. Как только от Запада поступит техника для разминирования, украинские силы вновь попробуют взять российские укрепления.