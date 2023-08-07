"В начале контрнаступления Украины на юге в июне 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна эффективно применять тактическую авиацию на юге", — отмечают в Минобороны Британии.

Российская авиация стала чаще прибегать к бомбометанию с кабрированием, чтобы увеличить дальность полета бомб. Самолеты за несколько километров до целей сбрасывает бомбы во время набора высоты и они летят по дуге вверх, подобно гаубичным снарядам. Это позволяет самолетам не входить в зону действия ПВО или серьезно сократить шанс быть пораженными.

Так ВС РФ поддерживает свои наземные войска на линии фронта, но подобные меры не имеют значительного оперативного эффекта. С такой позицией выступило МО Великобритании в социальных сетях.

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Согласно содержанию сводки военного ведомства, на протяжении первых двух месяцев лета российские истребители вылетали не менее 100 раз в день, но находились на территории, подконтрольной России.

Когда только началось украинское контрнаступление, авиация РФ смогла доказать свою эффективность. Ударные вертолеты били по местоположению украинских сил издали, используя управляемые ракеты.

Также в сводке иностранного военного ведомства сказано, что Россия начала значительно меньше использовать авиацию. Самолеты реже совершают вылеты, не пересекая оборонительных рубежей. Удары снарядами наносятся не точечно, бомбы приземляются за пару км до цели.