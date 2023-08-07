Риттер отметил, что власти Польши собираются потратить сотни миллиардов евро, чтобы «построить внушительную армию». Однако создание бронетанковых кулаков не поможет Варшаве в случае военного конфликта с Москвой, уточнил он.

Польша лишится армии, если устроит конвенциональную войну против РФ. Подобного мнения придерживается бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Офицер подчеркнул, что польское руководство только приступило к наращиванию боевой мощи. На данный момент у Варшавы отсутствует «сила», которая могла бы стать аргументом против России. Из бюджета выделена огромная сумма для воплощения задуманного.

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Но Риттер призывает Варшаву посмотреть на украинский фронт. Если Польша затеет конвенциональную войну с Россией, она лишится всего, что имеет. Нынешняя армия неспособна противостоять ВС РФ, имеющим передовое технологическое вооружение.

Бывший американский разведчик уверен, что Варшава серьезно недооценивает российскую армию, как это ранее делал Киев. Несколько бронетанковых кулаков являются слабым аргументом в противостоянии с Москвой.

Требуется много времени, чтобы польская армия представляла собой грозную силу. Бойцов необходимо натренировать, сформировать профессиональные ВС. Только тогда солдаты будут соответствовать современным требованиям.

Риттер подытожил, что в распоряжении Польши нет ничего, кроме бумажной армии и денег, выделенных на её реализацию.