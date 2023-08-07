Согласно анализу газеты Financial Times, в отчетах 176 из 600 компаний отражены расходы в виде обесценивания активов, издержки, связанные с обменом валют, а также иные виды убытков, связанных с продажей, закрытием или сокращением российских предприятий.

Российский рынок превратился в убыточный бизнес для многих европейских компаний. Суммарно иностранные фирмы потеряли около 100 млрд евро с момента начала СВО. Подробности представлены в публикации издания Financial Times со ссылкой на исследование аналитиков.

Специалисты подвели итоги. Порядка 176 иностранных фирм потеряли свои активы, появились множественные расходы, объясняющиеся нестабильным курсом и обменом валюты.

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Согласно информации аналитиков, больше всего потеряли компании, занимающиеся добычей и экспортом нефти и газа. 40% убытков от общей суммы пришлось на огромные корпорации: BP, Shell и т.д. Следующие в списке по потерям автомобильные производители. Большинство иностранных фирм покинуло рынок, а те, что остались, пережили настоящий кризис.

Несмотря на множественные санкции и ограничения, отдельные европейские страны не пожелали покинуть рынки РФ. С точки зрения политиков, российскую экономику невозможно изолировать, она продолжит оказывать влияние на мировую финансовую отрасль. Наиболее ярым сторонником этой позиции является венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Европа же ухудшила собственный уровень жизни, введя санкции в отношении РФ и её энергетической отрасли. Дефицит газа и нефти заставил местные энергоносители вырасти в цене. Предприятия поочередно закрываются, не выдерживая стоимости энергоресурсов. Также западные страны приобретают сырьё за большую сумму, а их товары уже не составляют конкуренции на рынке.