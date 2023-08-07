Морская пехота в степях Украины погибла в неравном воздушном бою

Российские военнослужащие вымотали элитные подразделения ВСУ, переброшенные на Донбасс. Натиск ВС РФ заставил украинские силы сдать позиции и удалиться на свою территорию. Обозреватель Forbes Дэвид Экс поделился некоторыми подробностями происходящего.

Журналист подчеркнул, что Украина, в ходе своего финального прорыва, перебросила почти всю морскую пехоту. Численность подразделений и батальонов насчитывает 8 000 человек. ВСУ заняли довольно большую часть территорий – порядка 16 км.

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Экс считает, что развертывать всю морскую пехоту на одном участке не правильно, так как морская пехота является легкой пехотой с меньшим набором тяжелого вооружения чем противостоящие ей обычные солдаты ВС РФ.

А следовательно и потери у слабо вооруженных украинских морпехов будут больше чем потери россиян, что приведет к выбиванию наиболее мотивированных украинских подразделений и возможно к несанкционированному отступлению

Киев не желает терять элитных бойцов, поэтому поставит на прикрытие их отступления менее перспективные отряды. Российская армия дождется этой возможности и начнет собственное наступление, нанеся очередное и болезненно поражение украинским силам.

Бывший морпех ВС США поделился мыслями с СМИ. Он уверен, что концом украинского контрнаступления станет полный разгром ВСУ.