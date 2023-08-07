Бывший экономист МВФ Дэвид Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что контрнаступление Украины в ближайшие недели исчерпает себя.

Бывший экономист МВФ Дэвид Ву, в подкасте для иностранных СМИ, рассказал, что украинское контрнаступление уже близится к концу. Киев исчерпал все доступные ресурсы.

Также эксперт прокомментировал действия российской армии. Он считает, что ВС РФ показали себя «блестяще» на поле боя.

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Ву подчеркивает, что нынешнее вооружение российских бойцов отличается от того, что было ещё полтора года назад. Его просто не существовало. Москва оперативно адаптировалась под реалии конфликта, разработав наиболее удачное решение. Беспилотники стали основной проблемой ВСУ, а минные поля предотвратили большинство атак на оборонительные рубежи.

Эксперт признался, что армия России смогла приятно впечатлить его. Бойцы не зацикливались над одной тактикой, учитывали собственные ошибки, обучались прямо по ходу конфликта. Экономист подчеркнул, что технологическое развитие ВС РФ стало настоящей «революцией», произошедшей в кратчайший срок.