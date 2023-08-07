Яркие наряды, песни и танцы стали бы обязательным атрибутом такого телешоу.

Телесериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 годы. Зрителям была показана история 6 друзей, которые живут по соседству. Актеры стали звездами мирового масштаба. А как бы они выглядели, если бы съемки ситкома проходили в Индии?

реклама

Моника и Чендлер знакомы с подросткового возраста. Они долгое время дружили, а потом поняли, что влюблены. Сначала пара скрывала романтические отношения, а потом сыграла свадьбу и стала заботливыми приемными родителями близнецов.

Рэйчел и Росс учились в одной школе. Подруга Моники стала первой любовью Росса. На фотографии они выглядят очень счастливыми, но так было не всегда. Пара много раз расставалась, прежде чем понять, что они не смогут жить друг без друга.

Фиби познакомил с Майком Джо. Друзья договорились о двойном свидании, только вот Джо позабыл, что должен был найти ухажера для подруги. Майка он нашел случайно в кофейне. Свидание было провальным, но через некоторое время Фиби выйдет замуж за Майка.

Джо в сериале изображает актера. Он родился в многодетной семье, у него 7 сестер. Свою семью герой не создал, но брюнет пользуется успехом среди женщин, и его устраивает статус холостяка.

Моника, Фиби и Рэйчел являются лучшими подругами. У них есть и другие подруги, но только друг с другом они могут делиться секретами и планами на жизнь.