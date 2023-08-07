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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Midjourney сгенерировала портреты героев DC в стиле художника-сюрреалиста Рене Магритта
Нейросеть показала минималистичные, но довольно интересные образы супергероев

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Бельгийский художник писал картины-головоломки. Свой стиль работы он называл сказочным реализмом. Как бы выглядели портреты супергероев, если бы их создавал Рене Магритт?

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Супермен является одним из самых популярных героев вселенной DC. У него масса достоинств: есть суперзрение, суперслух, суперобоняние. Он может искать предметы на большом расстоянии, занимается борьбой с могущественными злодеями.

Бэтмена считают одним из самых великих супергероев. Он посвятил свою жизнь борьбе за справедливость. Герой владеет разными видами боевых искусств и практически в совершенстве овладел искусством быть невидимым.

Чудо-женщина по версии Midjourney похожа на модель. Но она не только красивая, но и сильная, у нее повышенная выносливость. В сражениях с врагами они использует разные инструменты, среди которых — Лассо Истины, Браслеты Подчинения.

Барри Аллен после удара молнией обрел сверхскорость, за что его прозвали Флэшем. О нем отзываются как о самом быстром человеке на Земле. Глядя в его глаза, можно понять, что он гордится этим фактом.

Зеленый фонарь находится на страже спокойствия галактики. Его настоящее имя ─ Хэл Джордан, раньше он работал пилотом ВВС. Его судьба изменилась, когда он нашел кольцо Зеленого фонаря.

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