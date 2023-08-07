По мнению аналитика Драго Босника, после недавнего саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский остался крайне разочарован призывами продолжать конфликт до "последнего украинца".

Деньги, выделяемые на Украину, начинают утекать в другое русло. Владимир Зеленский негативно отнесся к намерениям американского лидера Джо Байдена отправить Тайваню финансы, положенные Киеву. Об этом написал в своей публикации военный аналитик Драго Босник.

Эксперт считает, что недавний саммит иностранного альянса стал разочарованием для Зеленского.

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Босник отметил, что украинскому лидеру придется научиться делиться помощью с «коллегами по беде». Его реакция вполне объяснима. Президент Украины с самого начала хотел переключить внимание мировой общественности на собственное государство. И теперь, когда появился «конкурент», ещё не успевший провалиться, ситуация может принять печальный вид.

Вердикт один – Европа отворачивается от Украины. Теперь внимание иностранных государств будет переключено на Тайвань.

На недавнем выступлении Дональда Трампа, бывшего лидера США, прозвучала речь, касающаяся острова. Конфликт, назревающий вокруг Тайваня, происходит из-за некомпетентных действий Джо Байдена с точки зрения китайского руководства.