Так как с 9 августа будут запрещены поставки из Японии в РФ автомобилей с объёмом двигателя свыше 1,9 л, гибридов и электромобилей, а также покрышек для грузовых транспортных средств.

В конце июля появилась новость об ограничениях со стороны Японии на экспорт в Россию ряда моделей автомобилей. Запрет является частью санкционных ограничений со стороны западных стран из-за начала СВО. После появления новостей об ограничениях, количество машин ввезенных со стороны Дальнего Востока выросло на 30 процентов.

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Информацию об увеличении ввоза автомобилей преимущественно из Японии сообщила служба таможенного управления на Дальнем Востоке. По информации из СМИ за две недели после появления новости о санкциях, в Россию было ввезено более 15 тысяч авто.

Для сравнения представители таможни рассказали, что за первую половину июля было ввезено лишь 11 тысяч машин. По словам гендиректора одного из автодилеров РФ, люди хотят успеть купить как можно больше машин, до введения запрета.