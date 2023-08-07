На официальном YouTube-канале Bubble Comics появился бэкстейдж со съемок блокбастера «Майор Гром: Игра», который станет третьим по счету фильмом франшизы.

На YouTube-канале Bubble Comics опубликовали кадры со съемок новинки «Майор Гром: Игра». Франшиза насчитывает уже два фильма, этот станет третьим.

реклама

В представленном зрителям ролике раскрываются события за кадром: выполнение трюков, постановка «боевки» и т.д. Небольшая часть видео является маленьким тизером, презентующим некоторые фрагменты из предстоящей картины.





Пост режиссера бессменно занимает Олег Трофимов. Главные роли исполнят актеры, ранее участвовавшие в предыдущих фильмах франшизы

Запланированная дата выхода новинки – следующий год. Согласно комиксам, главный герой – это майор полиции, проживающий в Санкт-Петербурге.

Сюжет в этой части освещает тяжкие дни служителя правопорядка, получившего популярность из-за победы над злодеем. Но на свет выходит новый противник – Призрак.

Отечественный героический блокбастер может буквально «сорвать кассу», если судить по предыдущим успехам картин этой вселенной.