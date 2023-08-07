Разработка была представлена на интенсиве "Архипелаг-2023", который проходил в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. Всего в рамках интенсива состоялось более ста различных соревнований для беспилотников.

Ученые компании «Майнд», используя искусственный интеллект, разработали дрон, работающий автономно от спутника. Для создания новинки нейросети потребовалось пройти целый обучающий курс, основанный на итогах гонки беспилотников. Подробностями поделился генеральный директор разработчика Михал Липатов.

Дрон отличается автономностью, он может передвигаться по местам, где отсутствует соединение со спутником. Подобная особенность позволяет задействовать устройство для поисковых и спасательных операций в удаленных регионах – рассказал Липатов.

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Беспилотник оснащен специальными камерами, позволяющими ему ориентироваться на местности, если вдруг пропадет соединение со спутником.

Дрон может принять на борт груз до 4 кг весом. Это позволит устройству доставлять потерпевшим предметы первой необходимости – воду, медикаменты или датчик отслеживания местоположения. Аппарат компактный, поэтому сможет проникнуть в ущелья или небольшие отверстия. Максимальный разгон составляет 90 км/ч.

К разработке инновации приступили ещё в конце прошлого года. Компания, ответственная за разработку, регулярно проводила соревнования по дрон-биатлону, собирая данные для своих исследований и дальнейшего обучения искусственного интеллекта.

Тренировки ИИ проходили на цифровом полигоне. Нейросеть обрабатывала данные, полученные во время состязаний, а на их основе разрабатывала проект БПЛА.