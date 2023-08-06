Как подчеркнул Кра, подрыв «Северного потока» означает подрыв критической инфраструктуры, от которой зависела конкурентоспособность промышленности Германии.

Максимилиан Кра, являющийся депутатом Европейского парламента, «сдал» виновников взрывов на газопроводах «Северный поток». Он рассказал, что инициаторами диверсий являются США. Подробности изложены в публикации информационного агентства DPA.

Кра высказался крайне критично в адрес Америки. Он подчеркнул, что подрыв газопроводов стал настоящей катастрофой для Германии. Нынешнее состояние местной промышленности далеко от идеала, большинство предприятий сокращает мощности или вовсе закрывается, не имея ресурсов или финансов для продолжения деятельности.

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Кра утверждает, что уверен в обозначении виновного – это США. Кому ещё может это потребоваться? Таким образом Вашингтон выполнил сразу две цели – «погасил» немецкую промышленность и окончательно разорвал контакты Германии и РФ.

Штеффен Котре, являющийся членом комитета бундестага по энергетике, рассказал, что итоги расследования диверсий являются сфабрикованными. Правда так и не обнародована.