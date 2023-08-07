Участники переговоров в Джидде представили альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине, передает агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги.

В Джидде прошли переговоры касаемо украинского конфликта. Страны, принимавшие участие в мероприятии, разработали альтернативный план, позволяющий завершить боевые действия. Подробности представлены агентством DPA.

Как указывается в публикации издания, в Джидде изложили вполне «неплохой» план урегулирования украинского конфликта. Проект был разработан местными властями. Как сообщают источники, инициатива передана на рассмотрение российскому руководству.

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Одна из составляющих мирного плана – это завершение боевых действий на Украине, восстановление территориальной целостности государства, а также инициирование переговоров. Посредником выступит ООН. Руководство Саудовской Аравии не забыло и про пленных, предложив их передачу.

На переговорах, прошедших в Джидде, участвовало порядка 30 различных государств, за исключением России. Но мексиканский лидер подчеркнул, что обсуждение украинского конфликта без присутствия Москвы – это глупость. Аналогичной позиции придерживается и представитель МИД РФ Мария Захарова.