Командующий воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук заслушал доклад о работе летательных аппаратов, а именно — комплексов Patriot и IRIS-T, а также провел осмотр штурмовика Су-25, бомбардировщика Су-24М и истребителей Су-27 и МиГ-29.

На Украине провели модернизацию советских боевых самолетов, адаптировав их под применение иностранного оружия. ВСУ требуется авиация, способна нести на себе британские ракеты Storm Shadow. Подробности предоставлены российскими СМИ.

Украинцы провели модернизацию целого ряда техники. Об этом рассказал Николай Олещук, руководящий воздушными силами ВСУ. В ангарах стоят готовые к эксплуатации штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24М и несколько истребителей из серии Су-27.

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Олещук подчеркнул, что модернизация потребовалась для использования иностранных боеприпасов, в частности ракет класса «воздух – поверхность» Storm Shadow. Поставки снарядов осуществляются Британией. Также авиация способна нести ракеты AGM HARM. Подробности были предоставлены офисом украинского лидера.

Перед этим поступило заявление от Михаила Подоляка. Он утверждает, что в ВСУ наблюдается существенный дефицит вооружения. Киев по-прежнему ожидает от иностранных союзников поставок истребителей F-16, а также систем ПВО, но пока по данным вопросам не наблюдается успехов.

Проблема заключается в том, что украинские пилоты все ещё не приступили к обучению. За рубежом ожидают утверждения плана, согласно которому Америка передаст экипировку, технику и инструкторов. Ранее поступило заявление от Владимира Зеленского, в котором он утверждал, что бойцы приступят к тренировкам уже в этом месяце, получив сведения из «достоверных источников».