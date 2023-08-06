"Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии", — сказал офицер.

Ситуация на Украине достигла своего апофеоза. Иностранные государства начали создавать коалицию вторжения, где основная роль отведена восточноевропейским странам. Подробности происходящего изложены бывшим советником главы Пентагона полковником Дугласом Макгрегором.

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Эксперт подчеркнул, что коалиция добровольцев является вынужденной мерой. Россия значительно укрепила себя, развив военную отрасль за прошедшие два десятка лет. Вашингтон же представляет лишь былую тень себя. Нынешнее положение ВС США оставляет желать лучшего.

Формируемый военный союз будет состоять преимущественно из польских и литовских бойцов. Если коалиции удастся взять под контроль западные регионы Украины, США присоединится к ним, протягивая «руку помощи».

Внешняя разведка России неоднократно докладывала, что Варшава имеет «виды» на украинскую территорию. Польша длительное время работала над сценариями, подразумевающими деление своего «соседа».