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Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью
Варшава развертывает все больше войск у белорусской границы.

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Варшава неоднократно подчеркивала, что наличие ЧВК «Вагнер» в Белоруссии создает для Польши прямую угрозу. Чтобы защитить себя от наемников, власти готовы на любые меры, включая полную изоляцию РБ.

Польское руководство указало, что уже предпринимает шаги по защите собственной территории и граждан. Впервые зашла речь о закрытии государственных границ. С подобным заявлением выступил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

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В Варшаве подчеркнули, что Белоруссия, в последнее время, проявляет все больше актов провокации. Если потребуется, государство перекроет свои границы, но это крайняя мера, на которую руководство страны не желает идти.

Польские власти начали активно рассматривать варианты противодействия после проникновения на территорию наемников ЧВК «Вагнер». Также в начале месяца было нарушение воздушного пространства.

С точки зрения Яблонского, Минск открыто показывает, что не опасается Польши, и может делать всё, что заблагорассудится.

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#новости #чвк вагнер #польша #беларусь
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