Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о ходе украинского контрнаступления и объяснил, в чем сложность продвижения.

Кирилл Буданов, руководящий украинской разведкой, заявил, что контрнаступление все ещё продолжается, а также подчеркнул основные сложности продвижения.

В ходе своего интервью с болгарским изданием, он рассказал, что контратака идёт очень медленно. Одна из причин – возведение надежных оборонительных рубежей российской стороной.

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Буданов подчеркнул, что контрнаступление не остановилось. Продвижение, пусть и очень медленное, присутствует. Украинские силы работают сразу по нескольким направлениям, а не только на юге.

Представители СМИ так и не получили ответ на вопрос, какой процент территорий удалось отбить в ходе контрнаступления. Буданов заверил, что Украина сможет удержать свои позиции, а также продолжит наступление.

Глава разведки подчеркнул, что Запад может вскоре начать давить на Киев. Иностранные государства склоняются ко мнению, что наступление проиграно, Украина «списана со счетов». Вашингтону не выгодна подобная позиция, поэтому он будет склонять Киев к переговорам на любых условиях.

Буданов указал на возможные трудности в будущем. Он утверждает, что есть много способов усложнить Украине жизнь, особенно если «палки в колеса» будут вставлять союзники. Но Киев не пойдет на мирные переговоры, если только Россия не выполнит изначально поставленные требования. Украина продолжит своё контрнаступление на юге даже с имеющимися минимальными ресурсами в распоряжении.