«На кадрах боевых действий можно увидеть, как украинские военные наступают на противопехотные мины, потому что не видят их из-за зарослей», — уточнил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в колонке для издания 19FortyFive.

Плотные заросли на юге Украины – это естественная преграда для ВСУ. Такое заявление было сделано офицером НАТО в отставке Ставросом Атламазоглу в колонке для иностранного издания.

Военный эксперт ознакомился с кадрами продвижения украинских сил. На снимках можно заметить, что бойцы ВСУ часто наступают на мины, так как не могут разглядеть их в высоких зарослях.

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Также специалист подчеркнул, что российские войска возвели идеальную оборону. Украинские силы не могут даже просто приблизиться к первым рубежам, так как вся прилегающая территория состоит из мин и ловушек. Чтобы продвинуться дальше, ВСУ требуются команды саперов и специальная техника, отсутствующие в наличии.

Перед этим поступило заявление от американского генерала в отставке Марка Киммита. Он считает, что отсутствие успехов в контрнаступлении обусловлено не низкой подготовкой украинских солдат, а отличной обороной российской стороны, выстроенной по всем направлениям.